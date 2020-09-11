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Козак прибыл в Берлин на переговоры "нормандской четверки"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин на переговоры политсоветников стран "нормандской четверки", беседа уже началась, сообщил представитель российского посольства в ФРГ.

Переговоры проходят в ведомстве федерального канцлера Германии.

Встреча советников планировась на 28 августа, но за три дня ее отменили из-за разногласий по итоговым документам переговоров.

В "нормандскую четверку" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина и Франция.

В июле в СМИ попал якобы скан письма Козака, который выразил недовольство неэффективностью переговоров. Его интерпретировали как намерение чиновника перестать этим заниматься. Затем источник "Интерфакса" подтвердил, что Козк действительно разослал критическое письмо коллегам по нормандскому формату, но выходить из переговоров не собирается.

Дмитрий Козак Берлин Германия Франци Украина Донбасс

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