Песков отметил, что открытие курортов не привело к росту случаев COVID-19

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Решение об открытии курортного сезона в регионах РФ не привело к резкому скачку числа инфицированных коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Был сформирован задел прочности медицинской системы каждого региона, и потом поэтапно снимались ограничения. Мы видим, что каких-то резких скачков и увеличения количества инфицированных нет ни в одном из этих регионов", - сказал Песков на пресс-конференции в "Интерфаксе" для региональных СМИ в четверг.

Он отметил, что решения о поэтапном снятии ограничительных мер во всех регионах, особенно тех, где популярен туризм, принимались с учетом мнения эпидемиологов. Практика показала, что все было сделано верно, удалось во многом спасти туристский сезон.

По его словам, ограничения снимались после того, как медицинская инфраструктура каждого региона была усилена с учетом эпидемиологических требований. "И я считаю, что все действия были продуманы и оправданы", - подчеркнул Песков.