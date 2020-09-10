Мэр Краснодара вылечился от коронавируса

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы после успешного лечения.

"Выписали из больницы, лечение прошло успешно. До субботы включительно буду оставаться на домашней изоляции", - сообщил Первышов в телеграме.

Глава города напомнил, что при первых признаках заболевания крайне важно оставаться дома и обращаться за медпомощью.

"Для меня, например, таким сигналом стало отсутствие обоняния. Никогда раньше не думал, что так бывает. Встаешь утром и просто не чувствуешь запах кофе или одеколона", - написал он.

Первышов поблагодарил медиков за их самоотверженный труд. "Огромные слова благодарности всем врачам и медицинским работникам - сам убедился, насколько много и самоотверженно они работают, чтобы победить коронавирус", - отметил мэр.

В конце августа Первышов сообщил о своей госпитализации с диагнозом "коронавирусная инфекция". Заболевание протекало в легкой форме.

Глава города писал в телеграме, что соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками.

Мэр Краснодара с середины августа находился в отпуске для ведения предвыборной кампании кандидатов в депутаты городской думы. На выборах, которые состоятся 13 сентября, мэр возглавит партийный список "Единой России".