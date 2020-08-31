Мэр Краснодара Евгений Первышов госпитализирован с коронавирусом

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил о своей госпитализации одну из клиник города с диагнозом "коронавирусная инфекция".

"Соблюдал масочный режим и социальную дистанцию, пользовался антисептиками, - тем не менее, где-то меня этот вирус подкараулил," - написал Первышов в своем телеграм-канале.

Глава города также сообщил, что будет из больницы "стараться рассказывать о том, как протекает это заболевание и идет лечение, что помогает". Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что мэр переносит заболевание в легкой форме.

Первышов с середины августа находился в отпуске для ведения предвыборной кампании кандидатов в депутаты городской думы. На выборах, которые состоятся 13 сентября, мэр возглавил партийный список "Единой России".