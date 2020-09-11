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РФ попросит Берлин о допуске российских специалистов на допрос Навального

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Управление на транспорте МВД РФ направит Германии запрос о возможности участвовать в следственных действиях с российским оппозиционером Алексеем Навальным на территории этой страны, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Следственное подразделение (...) готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ. Данный запрос будет включать в себя ходатайство о возможности присутствия следователей органов внутренних дел РФ, проводящих проверку по данному факту, и российского эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы", - говорится в пресс-релизе.

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Запрос будет направлен в соответствии с действующей Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и дополнительных протоколов к ней, а также в соответствии со статьями 453 и 454 УПК РФ.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете, летевшем из Томска в Москву. Рейс совершил экстренную посадку в Омске, и оппозиционера в состоянии комы госпитализировали в реанимацию. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти Германии со ссылкой на лабораторию бундесвера заявили, что в организме российского оппозиционера обнаружены следы яда из группы "Новичок". Российские власти потребовали доказательств от немецкой стороны.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы, его состояние стало лучше.

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