Берлин предоставит РФ данные о здоровье Навального при его согласии

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Генпрокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении РФ правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, говорится в сообщении ведомства в твиттере.

"Генпрокуратура Берлина уполномочена управлением берлинского сената юстиции предоставить правовую помощь по российскому запросу и дать справки о состоянии здоровья Навального - при его согласии", - сказано в сообщении.

Подробности не сообщаются, в прокуратуре "Интерфаксу" сказали, что никакой дополнительной информации в настоящее время сообщить не могут.

Ранее сообщалось, что управление на транспорте МВД РФ направит Германии запрос о возможности участвовать в следственных действиях с российским оппозиционером Алексеем Навальным на территории этой страны. Отмечалось, что запрос будет включать в себя ходатайство о присутствии российских следователей и эксперта при проведении немецкими коллегами следственных действий с Навальным, врачами и экспертами, в том числе при получении объяснений, с возможностью задавать уточняющие и дополнительные вопросы.