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Чиновник Минпромторга РФ задержан по делу о мошенничестве

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Антон Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ "Электроника", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В отношении Исаева возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он задержан", - сказал собеседник агентства.

По его словам, накануне, 10 сентября, в служебном кабинете Исаева в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ "Электроника" прошли обыски.

По данным следствия, чиновник, ранее занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ "Электроника", заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства, сказал источник. Он не уточнил сумму, хищение которой вменяется Исаеву.

Источник добавил, что Исаев был назначен на должность замглавы департамента Минпромторга около года назад, на этом посту он продолжал курировать деятельность ЦНИИ.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

По данным сайта Минпромторга, среди основных задач департамента радиоэлектронной промышленности - подготовка предложений по формированию госполитики и нормативно-правовому регулированию в электронной промышленности, промышленности средств связи, радиопромышленности; подготовка предложений по определению приоритетных направлений научно-технического и инновационного развития отраслей промышленности; подготовка предложений по техническому перевооружению и технологическому развитию.

Сайт ЦНИИ "Электроника" (входит в состав госкорпорации "Ростех") сообщает, что предприятие - уникальный информационно-аналитический центр российской радиоэлектронной промышленности, координирующий деятельность предприятий отрасли в области экономики, научно-технической политики и международного сотрудничества.

Минпромторг Антон Исаев

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