Минпромторг подтвердил информацию о задержании чиновника ведомства

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В Минпромторге России подтвердили информацию о задержании заместителя директора департамента радиоэлектронной промышленности Антона Исаева по подозрению в организации мошенничества.

"По информации ведомства, сейчас для него избирается мера пресечения. В ходе доследственной проверки министерство ранее сообщило о нанесенном действиями "ООО Аквасервис" ущербе государству и сейчас продолжает оказывать следствию необходимое содействие", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга.

Ранее информированный источник агентства сообщал, что Исаев задержан по подозрению в организации мошеннических схем хищения денежных средств в бытность одним из руководителей ЦНИИ "Электроника".

"В отношении Исаева возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он задержан", - сказал собеседник агентства. По его словам, накануне, 10 сентября, в служебном кабинете Исаева в Минпромторге и в помещениях ЦНИИ "Электроника" прошли обыски.

По данным следствия, чиновник, ранее занимавший один из руководящих постов в ЦНИИ "Электроника", заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками, через которые выводил бюджетные средства, сказал источник. Он не уточнил сумму, хищение которой вменяется Исаеву.