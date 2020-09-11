В Кремле рассказали о повестке встречи Путина и Лукашенко в Сочи

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом, состоится 14 сентября в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе переговоров имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества. Особое внимание планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подписание документов на встрече Путина и Лукашенко 14 сентября и проведение итоговой пресс-конференции не запланировано.

Песков при этом пообещал, что об основных итогах переговоров Путина и Лукашенко Кремль проинформирует. По его словам, публичной станет протокольная часть начала встречи двух президентов.