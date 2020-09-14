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Лукашенко вылетел в Россию для переговоров с Путиным

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Россию, где должен встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Первый полетел на переговоры", - сообщает в понедельник близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Как ожидается, Лукашенко и Путин 14 сентября проведут переговоры в Сочи. Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам переговоров не запланировано, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщила пресс-служба президента РФ, в ходе саммита в Сочи "имеется в виду обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества".

Особое внимание, по информации российской стороны, "планируется уделить реализации крупных совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также перспективам продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства".

В свою очередь Песков говорил, что "каждый раз и торгово-экономическое сотрудничество, и вопросы, связанные с задолженностями, и вопросы, связанные с энергоресурсами, с поставками нефти, нефтепродуктов, газа и так далее, и вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭс, и в рамках СНГ, и в рамках союзного государства всегда находятся на повестке дня во время общения двух президентов, так же, как обмен мнениями по наиболее актуальным процессам, которые происходят на европейском континенте, региональные конфликты".

Сам Лукашенко заявил ранее, что рассчитывает на предстоящей встрече с президентом РФ поставить "жирную точку" в реализации договоренностей премьеров двух стран, чтобы "двигаться дальше".

По данным белорусского агентства БелТА, лидеры стран также рассмотрят международную проблематику и ситуацию в Белоруссии, вопросы совместного реагирования на возникающие вызовы.

Александр Лукашенко Белоруссия Владимир Путин Сочи Дмитрий Песков

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