РФПИ заявил, что к концу 2021 г. вакциной Sputnik V будут привиты свыше 1 млрд человек

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - По оценкам Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), к концу 2021 года во всем мире COVID-вакциной Sputnik V будут привиты более 1 млрд человек.

Об этом говорится в материалах РФПИ, разосланных журналистам в пятницу по итогам состоявшейся накануне пресс-конференции.

По словам разработчика вакцины, директора Института им Гамалеи Минздрава России академика Александра Гинцбурга, вакцина Sputnik V может давать защиту на срок более чем в два года благодаря активации клеточного иммунитета. Тем не менее, подтвержденных экспериментальных данных исследователи пока не имеют. Вакцина получила регистрацию по укороченной схеме и проходит III этап клинических исследований, о первых вакцинированных добровольцах (вне рамок исследований вакцину ввели себе разработчики) стало известно весной этого года.

Как сообщалось, Sputnik V вводится дважды с промежутком в 21 день, причем два компонента отличаются вирусом-"контейнером", который доставляет в организм белки нового коронавируса: используются два разных типа вируса (Ad5 и Ad26), чтобы обеспечить 100% иммунный ответ. По словам академика Гинцбурга, именно благодаря этой схеме обеспечивается длительная защита.