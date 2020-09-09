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Минздрав пообещал старт COVID-вакцинации групп риска в ближайшее время

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минздрав России объявил, что в ближайшее время в стране начнется вакцинация граждан из групп риска вакциной Sputnik V, первая партия которой уже введена в гражданский оборот.

Состояние здоровья вакцинированных россиян будет контролироваться с помощью специального приложения, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Ранее в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что с 9 сентября в России также стартует третья фаза клинических исследований вакцины Sputnik V, в которой примут участие 40 тыс. добровольцев. Обе вакцинации - в рамках исследований и в рамках вакцинации групп риска - будут идти параллельно.

4 сентября сообщалось, что Институт им.Гамалеи надеется получить разрешение на выпуск в гражданский оборот первой партии препарата в срок с 10 по 13 сентября, и после этого может начаться массовая вакцинация населения из групп риска.

"Соответственно вот с этого момента, когда партия выйдет в гражданский оборот, и начнется вакцинация населения", - отмечал замдиректора Института Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

В ночь на 8 сентября Минздрав заявил о выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от новой коронавирусной инфекции Sputnik V производства Института Гамалеи. Препарат получил одобрение экспертов Росздравнадзора.

Хроника 09 января – 09 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Минздрав Коронавирус Sputnik V

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