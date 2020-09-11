Мексика получит 32 млн доз российской вакцины Sputnik V

В Бразилию отправят порядка 50 млн доз препарата

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российской фонд прямых инвестиций (РФПИ) заявляет о заключении соглашения о поставке 32 млн доз COVID-вакцины Sputnik V в Мексику - этого хватит, чтобы привить каждого четвертого жителя страны.

"9 сентября РФПИ и фармацевтическая компания Landsteiner Scientific объявили о соглашении о поставках в Мексику 32 млн доз российской вакцины "Спутник V" (25% населения Мексики). Начало поставок вакцины в Мексику ожидается в ноябре 2020 г. в случае получения одобрения со стороны мексиканских государственных регулирующих органов", - говорится в сообщении РФПИ, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

Кроме того, РФПИ сообщает о заключении соглашения о поставке до 50 млн доз в Бразилию - препарат поставят в бразильский штат Баия. Начало поставок также ожидается в ноябре.

"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Секретариат здравоохранения бразильского штата Баия подписали соглашение о сотрудничестве для поставок в Бразилию до 50 млн доз российской вакцины "Спутник V", - отмечается в сообщении.

Накануне, 10 сентября, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Бразилия готова присоединиться не только к клиническим испытаниям, но и к производству на своей территории российской COVID-вакцины Sputnik V.