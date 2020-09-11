Ведущим вузам РФ могут разрешить менять критерии приема олимпиадников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Глава министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков не исключил в ближайшее время изменений в критериях по приему в ведущие вузы страны абитуриентов - победителей школьных олимпиад, а также уменьшение их количества.

"Мы задумались над тем, чтобы предоставить части вузов возможность оценивать интеллектуальные возможности в рамках олимпиад через другое количество баллов. Это даст возможность таким вузам принимать совершенно другого (по уровню знаний - ИФ) абитуриента", - сказал Фальков в ходе заседания оргкомитета по проведению многопрофильной инженерной олимпиады "Звезда" в Туле в пятницу.

По словам министра, в нынешнем году в ряд ведущих вузов страны на бюджетные места не смогло поступить достаточно много абитуриентов "с большими, я бы сказал с предельными баллами по ЕГЭ".

В частности, по его словам, в 20 крупных вузах количество абитуриентов - победителей школьных олимпиад было значительно выше, чем бюджетных мест. В результате ректоры некоторых вузов были вынуждены зачислять абитуриентов за счет средств учебных заведений.

"Мы должны сделать еще более престижными олимпиады, организованные вузами. Очевидно, с осторожностью, надо посмотреть на их количество, чтобы повысить их качество. Эти интеллектуальные состязания должны стать еще более престижными", - подчеркнул Фальков.

Министр напомнил, что ежегодно в школьных и вузовских олимпиадах участвуют более 2,5 млн человек. "Чем раньше мы вовлекаем детей к участию в школьных олимпиадах, тем лучше. У нас сейчас олимпиады организованы для школьников, в основном, начиная с седьмого класса. А надо начинать с начальных классов", - отметил глава Рособрнауки.

Он также высказался за привлечение к организации олимпиад для школьников крупных промышленных предприятий.