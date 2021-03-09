Изменен порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минпросвещения утвердило новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников, в котором нормативно закреплена и повышенна ответственность организаторов на каждом этапе. Кроме того, в него вошли нормы о необходимости создать условия для участников с ограниченными возможностями здоровья.

Приказ о порядке опубликован на официальном портале правовой информации. В пресс-службе Минпросвещения отметили, что новая процедура будет более технологичной и прозрачной.

Установленный порядок содержит этапы и сроки проведения олимпиады, перечень предметов, по которым она проводится. Он также определяет организационно-технологическую модель проведения олимпиады, участников, их права и обязанности, предоставляет возможность участия лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования.

В перечне предметов, по которым можно проводить олимпиады, математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности; по образовательным программам начального общего образования - математика, русский язык.

Олимпиада, в соответствии с приказом, проводится ежегодно в период с 1 сентября по 30 июня и включает этапы: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Школьный и муниципальный этапи организуют органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, региональный - федеральные структуры.

Организатором заключительного этапа олимпиады выступает Минпросвещения и этот этап проводится в соответствии с определенными министерством по согласованию с Рособрнадзором сроками и местами проведения по каждому общеобразовательному предмету.

Порядок разработки комплектов олимпиадных заданий для регионального и заключительного этапов олимпиады определяется министерством и Рособрнадзором.

Кроме того, согласно документу, Рособрнадзор принимает участие в утверждении состава центральной предметно-методической комиссии олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, состава оргкомитета по проведению олимпиады, состава жюри. Также специалисты Рособрнадзора могут присутствовать на всех этапах проведения олимпиады.

В 2020/21 учебном году в заключительном этапе олимпиады также примут участие не признанные призерами на основании приказа Минпросвещения от 28 апреля 2020 года участники регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, установленное Минпросвещения в 2020 году, и победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2018/19 учебного года учебного года, не получившие статуса "призер" в 2019/20 учебном году. Таким образом, нормативно закрепляется "автопроход" прошлогодних 9 и 10-классников.