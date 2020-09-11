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Минобороны предложило исключить боевые ОВ из перечня запрещенных

При этом военные предлагают запретить свободный оборот запчастей к средствам защиты от химоружия

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны предложило исключить понятие "боевые отравляющие веществ" из перечня веществ, свободная реализация которых запрещена. Ведомство объяснило, что все боевые яды в России уничтожены, а производить или разрабатывать новые - запрещено.

Изменения в президентский указ 1992 года, который утвердил этот перечень, министерство опубликовало на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Оно предложило заменить словосочетание "боевые отравляющие вещества" на "токсичные химикаты, относящиеся к химоружию, и их прекурсоры".

"В настоящее время все запасы химического оружия, хранившиеся на территории Российской Федерации, уничтожены, а реализация химического оружия (в том числе, токсичных химикатов, относящихся к химическому оружию, и их прекурсоров) запрещена указанной Конвенцией, в связи с чем боевые отравляющие вещества целесообразно исключить из Перечня", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Минобороны также предлагает внести в перечень видов продукции, запрещенной к свободному распространению, запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.

Авторы документа полагают, что отсутствие такого запрета "допускает возможность приобретения указанных средств в целях проведения диверсий и террористических актов с использованием токсичных химикатов".

Химоружие в России уничтожали с декабря 2002 года по 27 сентября 2017 года на семи полигонах.

Минобороны

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