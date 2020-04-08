ОЗХО обвинила сирийские власти в применении химоружия в марте 2017 года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Эксперты ОЗХО пришли к выводу, что за применением в 2017 году химического оружия в ходе конфликта в Сирии стоят сирийские правительственные войска. Об этом говорится в опубликованном в среду докладе организации.

"Группа по расследованию и установлению фактов пришла к выводу, что есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии", - говорится в докладе.

В нем отмечается, что "столь серьезные со стратегической точки зрения атаки могли быть осуществлены только на основании отданного на высоком уровне приказа командовании Сирийской Арабской Республики".

Согласно версии группы экспертов ОЗХО, 24 марта 2017 года самолет Су-22 ВВС Сирии сбросил авиабомбу с зарином на южную часть города Латамна. От отравляющего вещества пострадали не менее 16 человек.

25 марта 2017 года вертолет сирийской армии сбросил емкость с зарином на больницу в этом же городе, уверены в ОЗХО, в результате чего пострадали 30 человек.

А 30 марта 2017 года сирийский Су-22 сбросил еще одну авиабомбу с зарином на Латамну. От отравляющего вещества пострадали минимум 60 человек. ОЗХО во всех случаях указывает, сколько человек подверглись воздействию отравляющего вещества, не уточняя, в какой степени они пострадали.

Это - первый случай, когда ОЗХО не просто определяет, было ли применено в Сирии химоружие, но и указывает на то, кто, по мнению организации, несет за это ответственность.

Гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, в свою очередь, отметил, что дальнейшие действия относительно вопроса привлечения к ответственности виновных должны определять страны, подписавшие Конвенцию о запрещении химоружия, генсек ООН и международное сообщество в целом.

"Группа по расследованию и установлению фактов - это не судебный или квазисудебный орган, который имеет полномочия возлагать персональную уголовную ответственность. У группы также нет полномочий делать итоговые заключения по вопросу невыполнения Конвенции... Теперь дело за тем, чтобы Исполнительный совет и конференция стран-участников Конвенции о запрещении химоружия, генсек ООН и международное сообщество в целом принимали любые дальнейшие действия, которые они посчитают подходящими и необходимыми", - указал Ариас.

Изначально миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия. Они были уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. В 2018 году специалисты ОЗХО получили полномочия указывать на виновных в применении химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия.

В июне 2018 года в ОЗХО подтвердили применение зарина и хлора в провинции Хама в Сирии в марте 2017 года.