Постпред России в ОЗХО назвал нетерпимой ситуацию с информированием организации по Навальному

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Техсекретариат Организации по запрещению химоружия до сих пор не получил от Берлина никаких материалов по делу Алексея Навального, заявил в эфире "России-24" постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он уточнил, что это данные на вечер 11 сентября и назвал ситуацию "нетерпимой".

В секретариате, по его словам, из Берлина не получили ни результатов анализов, ни каких-либо других материалов, относящихся к этому делу.

Комментируя сообщение Spiegel, что представители ОЗХО посетили клинику Charite, где лечится Навальный, и получили его образцы для анализа, Шульгин сказал, что в секретариате отказались комментировать публикации прессы.

В правительстве Германии ранее говорили, что Навальный отравлен боевым отравляющим веществом из группы "Новичок", оно запрещено, поэтому Берлин обратился в ОЗХО. Глава МИД России Сергей Лавров недавно отмечал, что ОЗХО получила только сообщение о применении "Новичка" в этой ситуации, но ничего более.