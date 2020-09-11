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Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"

Глава разведки ФРГ поддержал версию об отравлении Навального более сильным "Новичком"
Глава германской разведки Бруно Каль
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Политика Алексея Навального отравили более мощным веществом из группы "Новичок", чем те, которые применялись ранее, считает глава германской разведки Бруно Каль. Как пишет Spiegel, ссылаясь на источники, Каль заявил это неделю назад на секретном совещании.

Навальный попал в больницу

Чем новее и сильнее отравляющее вещество, тем выше шансы причастности госструктур к его созданию, отмечает издание. Также оно указывает на сложность задачи отравить политика, находящегося под наблюдением, в аэропорту.

Кроме того, по данным Spiegel, в минувшие выходные представители Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) посетили клинику Charite, где лечат Навального. Они получили образцы его крови и мочи для собственных анализов.

Газета также пишет, что германские власти воссоздали преступление и пришли к выводу, что был расчет, что Навальный умрет в самолете, и только быстрые действия пилотов и омских врачей его спасли. Ранее об этом писал Zeit. По информации этого издания, против политика использовалось мощное отравляющее вещество более медленного действия, чем известные "Новички".

Алексею Навальному стало плохо 20 августа в самолете, который летел из Томска в Москву. Его экстренно госпитализировали в токсикологическую реанимацию в Омске, а два дня спустя перевезли в Charite. Омские врачи заявляли, что никаких отравляющих веществ в его организме не обнаружили и что у него, вероятно, нарушился углеводный обмен. Эксперты Бундесвера считают, что его отравили нервно-паралитическим веществом группы "Новичок".

Хроника 20 августа – 11 сентября 2020 годаНавальный попал в больницу
Алексей Навальный Берлин Германия Charite Омск Бруно Каль

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