Станцию "Луна-25" запустят в 2021 году с космодрома "Восточный"
Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует осуществить до семи пусков с космодрома "Восточный" в 2021 году, включая запуск автоматической станции "Луна-25", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
"На следующий год мы планируем где-то порядка шести-семи пусков с "Восточного" провести и дальше их наращивать. В принципе, я настаиваю на том, чтобы на "Восточный" переходили, переводили большую часть пусков", - сказал Рогозин в программе "Линия генерального", опубликованной на странице госкорпорации в YouTube.
Ранее сообщалось, что запуск "Луны-25" запланирован на октябрь будущего года.
"Луна-25" (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб" ) - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.
В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.
Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.
Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.