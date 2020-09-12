Станцию "Луна-25" запустят в 2021 году с космодрома "Восточный"

"Луна-25" (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб" ) - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.

Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.