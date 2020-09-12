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Станцию "Луна-25" запустят в 2021 году с космодрома "Восточный"

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" планирует осуществить до семи пусков с космодрома "Восточный" в 2021 году, включая запуск автоматической станции "Луна-25", сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"На следующий год мы планируем где-то порядка шести-семи пусков с "Восточного" провести и дальше их наращивать. В принципе, я настаиваю на том, чтобы на "Восточный" переходили, переводили большую часть пусков", - сказал Рогозин в программе "Линия генерального", опубликованной на странице госкорпорации в YouTube.

Ранее сообщалось, что запуск "Луны-25" запланирован на октябрь будущего года.

"Луна-25" (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб" ) - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.

В рамках задания сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.

Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.

Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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