Россия в 2021 году запустит межпланетную станцию "Луна-25"
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Запуск автоматической межпланетной станции (АМС) "Луна-25" к спутнику Земли запланирован на осень будущего года, сообщает в воскресенье "Роскосмос".
Как отмечается, "Луна-25" станет продолжением советских станций одноименной серии.
"В настоящее время опытно-конструкторская работа "Луна-Глоб", в рамках которой создается космический аппарат "Луна-25", находится на этапе наземной отработки экспериментальных изделий", - рассказали в госкорпорации.
По ее данным, пуск станции запланирован на 1 октября следующего года. Отмечается, что создание аппарата и проведение всех испытаний должны быть завершены летом 2021 года.
Как сообщили в "Роскосмосе", обязательный этап в создании космических аппаратов - проведение электрических и функциональных испытаний, необходимых для подтверждения заданных характеристик всех компонентов.
Испытания собранного аппарата начнутся в первом квартале 2021 года, сказали в корпорации.
"Луна-25" (до апреля 2013 года аппарат носил название "Луна-Глоб" ) - часть российской лунной программы, первое российское лунное задание, осуществляемое в НПО имени С.А.Лавочкина по исследованию и практическому использованию Луны и окололунного пространства автоматическими межпланетными станциями.
В рамках задания, сначала будет запущен спускаемый аппарат, а через год - орбитальный аппарат.
Целью этого проекта является запуск автоматического зонда, орбитальная часть которого должна осуществить дистанционные исследования и выбор подходящих площадок для последующих спускаемых аппаратов, а посадочный аппарат будет исследовать поверхность в районе южного полюса, в том числе криогенным бурением до глубины двух метров.
Заявленный активный срок работы зонда на поверхности Луны - не менее одного земного года.