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Вернувшийся с МКС экипаж начал отрабатывать посадку на Луну

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Командир и бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-16", вернувшиеся 22 октября с МКС, участвуют в проверке работоспособности человеческого организма после продолжительной орбитальной вахты, сообщил в субботу "Роскосмос".

"Всего через 36 часов после приземления космонавт "Роскосмоса" Анатолий Иванишин принял участие в одном из этапов эксперимента "Созвездие-ЛМ". Его цель - оценка возможности выполнения космонавтом посадки на поверхность Луны или планет Солнечной системы в ручном режиме после выполнения длительного космического полета", - сказано в сообщении, размещенном на сайте госкорпорации.

В ходе испытания, проводимого на тренажере ТС-7 на базе центрифуги ЦФ-7, определяется готовность космонавта к операторской работе после продолжительного пребывания в условиях невесомости.

"После командира в эксперименте впервые принял участие бортинженер корабля "Союз МС-16" Иван Вагнер. Предварительно космонавты прошли медицинские обследования, позволяющее им принимать участие в эксперименте.

"В результате исследования, проведенного уже на второй день после приземления, было установлено, что операторские навыки Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера по управлению спуском и посадкой космического корабля сохранились", - сказано в пресс-релизе.

Впереди у космонавтов новые испытания в рамках эксперимента "Созвездие". На четвертые сутки после длительного полета Иванишину и Вагнеру предстоит "выйти на поверхность другой планеты" на специализированном тренажере "Выход-2". Также в эксперимент "Созвездие-ЛМ" входит стыковка на тренажере "Дон-Союз", говорится в сообщении.

Эксперименты идут на базе подмосковного Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Союз МС-16

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