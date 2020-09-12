В РПЦ посоветовали привиться от коронавируса, чтобы избежать страданий

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион дал совет не медлить с прививкой от коронавируса, чтобы избежать страданий.

"Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от коронавируса - ИФ) или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше, потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, он минимальный", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

При этом он назвал несопоставимыми риски от побочных действий прививки и от самой болезни. "Известно уже, какие побочные действия бывают от вакцинации: поднимается температура, может быть, на один вечер, слабость какую-то, сонливость люди чувствуют. Но все это не идет ни в какое сравнение с теми мучениями, которые испытывают люди, заразившиеся коронавирусом", - отметил представитель Церкви.

"Поэтому риски несопоставимы. И конечно, я рекомендую тем, кто может, как можно скорее привиться", - добавил митрополит.

Как сообщалось ранее, первые поставки COVID-вакцины Sputnik V для вакцинации групп риска уже начались, их получат все российские регионы, они завершатся к понедельнику. Вторая российская вакцина от коронавируса, которую готовит ГНЦ "Вектор", находится на этапе клинических исследований.