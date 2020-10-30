РПЦ закроет часть монастырей для профилактики коронавируса

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В связи с ростом числа заболевших COVID-19 Русская православная церковь усилила контроль за безопасностью прихожан.

Первый викарий патриарха Кирилла по Москве, управляющий делами патриархии митрополит Дионисий распространил циркулярные письма, в которых, в частности, сообщил, что в регионах с особенно сложной эпидемической ситуацией епархиальным архиереям рекомендуется издавать распоряжения о закрытии монастырей для посетителей в качестве профилактической меры.

В целом же по России в случае заболевания хотя бы одного насельника или насельницы монастырь должен быть закрыт на 14-дневный карантин, сообщает в пятницу сайт РПЦ.

Патриарший викарий также сообщил, что с учетом текущей ситуации и "в заботе о жизни и здоровье мирян и священнослужителей" патриарх Кирилл благословил строго соблюдать в храмах и монастырях уже известные санитарные правила.

В частности, в храмы не будут допускать людей без гигиенических масок, священники обязаны будут носить маски при общении с прихожанами, в том числе при совершении исповеди. При этом исповедующимся рекомендовано готовить список своих грехов на бумаге и подавать его принимающему исповедь священнику. Традиционное целование рук духовенства отменяется.