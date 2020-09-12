Вакцину Sputnik V до понедельника получат все регионы России

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что первые партии COVID-вакцины Sputnik V для вакцинации групп риска получат все российские регионы, поставки завершатся к понедельнику.

"Первые небольшие партии уже отгружены. Отгружены во все регионы, Ленинградская область тоже получит в числе первых. Сейчас, фактически, до понедельника будут уже доставлены первые образцы вакцины", - сказал Мурашко журналистам в субботу.

Министр пояснил, что перед запуском широкой вакцинации необходимо протестировать каждое звено процесса - начиная от безопасности, соблюдения технологических параметров и заканчивая готовностью логистической цепочки и персонала на местах.

"Это и контроль качества посерийный, и дополнительные клинические исследования (в Москве идет третья пострегистрационная фаза клинических исследований вакцины - ИФ), это и, в том числе, логистическая цепочка, - чтобы она работала без сбоев. Это, в том числе, подготовка персонала - (она - ИФ) должна начаться непосредственно по работе с этой вакциной", - сказал Мурашко.

Он напомнил, что вакцинация будет поддерживаться электронными ресурсами - вакцинированные смогут передавать данные о своем самочувствии через мобильное приложение, а все данные, в том числе об уровне иммунитета у вакцинированных после тестирования, будут аккумулироваться в специальной информационной системе.

В ночь на субботу Минздрав сообщил, что начались первые поставки вакцины Sputnik V в регионы.

Мурашко заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса, которую готовит ГНЦ "Вектор", штатно движется к этапу регистрации. "Сейчас она завершает клинические исследования, после этого пройдет экспертизу. Если клинические исследования покажут - благоприятно все (, то выйдет на регистрацию - ИФ). Пока все идет штатно", - сказал министр.

Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, находится на завершающем этапе II фазы клинических исследований, все добровольцы получили вакцину, чувствуют себя хорошо и выписаны из стационаров. Регистрация вакцины может состояться уже в конце сентября.