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Парламент НАО избрал Юрия Бездудного губернатором региона

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) 28-го созыва на сессии в воскресенье избрало главой региона врио губернатора Юрия Бездудного ("Единая Россия").

За Бездудного проголосовали 14 парламентариев. За других кандидатов - депутата окружного собрания Андрея Смыченкова (ЛДПР) отдано два голоса, за главу дорожного агентства "Архангельскавтодор" Игоря Пинаева ("Родина") парламентарии не проголосовали.

Также на сессии с докладом "Об избрании губернатора Ненецкого автономного округа" выступил полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

Вопрос об избрании главы НАО был включен в повестку внеочередной сессии Собрания депутатов.

В соответствии с федеральным и окружным законодательством, депутаты выбирают губернатора из трех кандидатур, представленным президентом РФ. В соответствии с окружным законом "О порядке избрания губернатора Ненецкого округа", избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство от установленного числа депутатов. Губернатор округа избирается на срок пять лет и считается вступившим в должность после принесения присяги, прописанной в уставе НАО.

Бездудный занимал пост врио губернатора округа с апреля текущего года. Он пришел на смену Александру Цыбульскому, который указом президента был назначен врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.

В воскресенье его избрали главой региона сроком на пять лет.

Ненецкий автономный округ Юрий Бездудный

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