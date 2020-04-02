Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный
Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
До этого времени Бездудный являлся заместителем губернатора НАО.
Президент своим указом досрочно прекратил полномочия Александра Цыбульского в качестве главы НАО, назначив его врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.