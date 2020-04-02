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Исполняющим обязанности главы НАО назначен Юрий Бездудный

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Юрия Бездудного временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа до вступления в должность лица, избранного губернатором, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

До этого времени Бездудный являлся заместителем губернатора НАО.

Президент своим указом досрочно прекратил полномочия Александра Цыбульского в качестве главы НАО, назначив его врио губернатора Архангельской области вместо ушедшего в отставку Игоря Орлова.

Юрий Бездудный

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