Кандидаты в ростовские губернаторы потребовали отмены итогов досрочного голосования

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Кандидаты на пост губернатора Ростовской области Евгений Бессонов (КПРФ) и Петр Пятибратов (ЛДПР) намерены обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с требованием отменить результаты досрочного голосования.

"Мы требуем от Генерального прокурора провести комплексную проверку выборной процедуры в Ростовской области, потому что реально никакого волеизъявления в Ростовской области не было, мы требуем отмены досрочного голосования", - сказал Бессонов в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в инстаграме.

В этом же видеообращении кандидат от партии ЛДПР Пятибратов сообщил, что располагает информацией о нарушениях, допущенных в ходе выборов в ряде городов Ростовской области. "Это говорит о том, что выборы нужно признавать досрочные недействительными и незаконными. Поэтому все документы и жалобы зафиксированы, мы обращаемся в Генеральную прокуратуру, следственный комитет РФ", - заявил Пятибратов.

Оба кандидата в губернаторы также сообщили, что уже обратились по данному поводу к руководству КПРФ и ЛДПР.

Избирком Ростовской области назвал преждевременными заявления кандидатов в губернаторы от КПРФ и ЛДПР. "Итоги голосования, в том числе досрочного, еще не подводились, поэтому считаем преждевременными заявления об их недействительности. В любом случае, каждый имеет право отстаивать свою точку зрения, и мы готовы к полемике в рамках правого поля", - сообщили "Интерфаксу" в региональном избиркоме.

По словам собеседника агентства, в течение почти трех дней голосования в избирательные комиссии всех уровней поступило свыше ста обращений. "Да, часть из них все еще находится на рассмотрении. Но на данный момент факт нарушения подтвержден только в одном случае - на участке № 539 г.Гуково", - подчеркнул он.

В Ростовской области проводятся выборы губернатора, депутатов дум восьми городских округов - Ростова-на-Дону, Каменска-Шахтинского, Волгодонска, Донецка, Гуково, Зверево, Новочеркасска, Шахт, а также депутатов Заксобрания Ростовской области по Каменск-Шахтинскому избирательному округу и Целинскому избирательному округу.

На должность главы региона претендуют действующий губернатор Василий Голубев ("Единая Россия"), Бессонов (КПРФ), Алексей Лященко ("Справедливая Россия"), Владимир Башкатов ("Патриоты России"), Пятибратов (ЛДПР).