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В СПЧ не зафиксировали серьезных нарушений на выборах в России

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Член СПЧ, сопредседатель ассоциации российских НКО по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод сообщил, что данные наблюдений показывают отсутствие серьезных нарушений на проходящих в России выборах.

"Можно уже сделать некоторые обобщения к сегодняшнему дню. Во-первых, ни из одного региона не было критических сообщений о нарушении санитарно-эпидемиологической безопасности. Внимание к этой теме столь же серьезное, как и было в ходе общероссийского голосования по поправкам (к Конституции). Всюду используются средства индивидуальной защиты, санитарные нормы и социальная дистанция соблюдаются", - сказал Брод в воскресенье на брифинге в Ситуационном центре Общественной палаты РФ.

При этом, по его словам, не было зафиксировано никаких отказов членов комиссий участвовать в работе в связи с рисками возможного заражения.

Брод также отметил, что сообщения участников мониторинга по линии СПЧ дают основание сделать вывод о постепенном росте явке избирателей. "Закономерно, что в тех регионах, откуда не поступают проблемные сообщения, где нет фейков, явка выше. Это естественно, поскольку избиратель хочет голосовать спокойно, в комфортных условиях. Те нечистоплотные политики, которые делают свой PR за счет провокаций, фейков, скандалов, сами отталкивают от себя избирателя", - сказал Брод.

Еще один позитивный вывод, который можно сделать на данный момент, состоит, по его мнению, в том, что дистанционное и электронное голосование показало свою востребованность. "В Москве, в Курской и Ярославской областях явка очень высокая, что говорит о перспективах использования этой новой формы в последующих избирательных кампаниях", - сказал Брод.

СПЧ России

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