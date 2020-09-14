Врио губернатора Камчатки Солодов победил на выборах главы края

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов Фото: Сергей Куксин/POOL/ТАСС

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов подавляющим большинством голосов победил на выборах главы региона, сообщили "Интерфаксу" в избирательной комиссии края.

"После обработки 100% протоколов в поддержку Солодова проголосовали 80,51% избирателей, принявших участие в выборах", - сказал представитель регионального избиркома.

За Солодовым следует кандидат от ЛДПР Валерий Калашников с 6,7% голосов, далее "справоросс" Дмитрий Бобровских - 5,84%. У Максима Близнюкова ("Партия Роста") 2,56% голосов, Александр Остриков ("Патриоты России") набрал 2,19%.

По последним данным, явка избирателей на выборы губернатора Камчатки составила 37,15%. (84 363 человека).

Для победы на выборах губернатора Камчатского края кандидату необходимо было набрать 50% плюс один голос избирателей.

Как сообщалось, 3 апреля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Тем же указом президент принял отставку прежнего губернатора региона Владимира Илюхина по его собственному желанию. Вскоре после своего назначения Солодов отправил в отставку правительство края.