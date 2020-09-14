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В Архангельской области врио губернатора набрал почти 70%

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Врио губернатора Архангельской области единоросс Александр Цыбульский набрал 69,57% по итогам обработки 95,5% протоколов, сообщили в региональном избиркоме. Явка составила около 32,49%.

Кандидат от "Справедливой России" Ирина Чиркова получила 16,94%, выдвиженец от ЛДПР Сергей Пивков - 6,8%. Андрей Есипов от "Коммунистической партии социальной справедливости" набирает 2,12%, Николай Вакорин от Партии пенсионеров - 1,78%, Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы" - 1,25%.

К выборам не был допущен координатор протестов против обустройства мусорного полигона в Шиесе, член партии "Яблоко" Олег Мандрыкин.

На выборах 2015 года тогдашний врио губернатора Игорь Орлов набрал 53,28% голосов при явке 20,99%.

Орлов ушел в отставку по собственному желанию 2 апреля 2020 года. Это решение он объяснил результатами социологических исследований. Цыбульский стал врио главы Поморья, а до того он был губернатором Ненецкого автономного округа.

Одновременно об отставке объявил глава Коми Сергей Гапликов. В Архангельской области и Коми ранее проходили акции протеста против обустройства мусорного полигона в районе станции Шиес, куда предполагалось свозить брикетированный мусор из Москвы.

Александр Цыбульский Архангельская область Игорь Орлов Ирина Чиркова Олег Мандрыкин Шиес

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