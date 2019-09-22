В Архангельской области прошли митинги против строительства свалки в Шиесе

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Противники строительства мусорного полигона на станции Шиес провели в воскресенье митинги в ряде городов Архангельской области.

Как передал корреспондент "Интерфакса", самым крупным стал митинг в Архангельске, который был согласован для проведения на площади Терехина. На него, по данным администрации города, собрались около одной тысячи человек. Организаторы считают, что эти данные занижены в пять-шесть раз.

После окончания митинга на площади была задержана экоактивистка Елена Фокина. Как пояснил корреспонденту сотрудник полиции, ее задержали за участие в несанкционированной акции 7 апреля. Между тем экоактивисты в соцсетях сообщают о задержании еще двух человек - Юлии Чапуриной и Елизаветы Хатанзейской. По их данным, задержанные доставлены в полицейский участок.

Митингующие требовали прекращения строительства мусорного полигона на станции Шиес, отставки губернатора Поморья Игоря Орлова, закрытия дел в отношении экоактивистов, а также запрета испытания вооружений вблизи населенных пунктов.

Выступающие также высказывались против строительства межмуниципального мусорного полигона на 30-м километре трассы М8 и строительства мусоросжигательных установок на островах дельты Северной Двины, которые предусмотрены территориальной схемой по обращению с отходами, принятой правительством региона.

Депутат областного заксобрания от "Справедливой России" Ирина Чиркова заявила, что народные избранники готовы инициировать отставку губернатора. "Губернатор Орлов наплевал на жителей области. Мы много месяцев требуем остановить проект "Шиес" и отправить губернатора в отставку. Если решение об отставке не поступит из федерального центра, мы инициируем импичмент губернатора в Архангельском областном Собрании", - сказала она.

Акции экопротеста прошли также в городах Северодвинске, Каргополе, Коноше, Коряжме, Котласе, Няндоме, Онеге и Плесецке, в поселках Савинский, Урдома, Черевково, Яренск, и Лена.

Вопрос строительства полигона в Шиесе

В июле этого года президент России Владимир Путин поручил правительствам Архангельской области и Москвы обеспечить учет мнения населения Архангельской области при решении вопроса о строительстве в районе станции Шиес объектов размещения твердых бытовых отходов.

Губернатор Поморья в свою очередь сообщал в интервью "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства полигона в Шиесе начнутся в 2020 году.

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводят митинги протеста против строительства мусорного полигона "Шиес" с октября прошлого года.