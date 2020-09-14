Глава Роспотребнадзора заявила о стабильности ситуации с COVID-19 в РФ

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом в РФ стабильна, однако в 15 регионах темп прироста остается выше единицы, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В целом эпидситуация по новой коронавирусной инфекции в РФ в последние месяцы остается стабильной, темп прироста составляет полпроцента, только в 15 субъектах РФ эта цифра чуть больше единицы", - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Она также отметила, что на сегодняшний день Россия остается на 40-м месте по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что определенные нарушения требований по профилактике коронавируса в субъектах присутствуют, "люди устали", при этом на сегодняшний день эпидситуация требует "мобилизации сил, чтобы не допустить каких-то ограничений", которые могут быть введены из-за ухудшения обстановки с COVID-19.

Попова отметила, что рост заболеваемости в России незначительный, "но он есть, говорит о том, что требования к самим себе надо увеличить".

По ее словам, причина роста заболеваемости коронавирусом в регионах - значительное расширение тестирования. "На сегодняшний день более 300 тысяч исследований проводится ежедневно, и регионы наращивают этот объем", - отметила Попова.

Еще одним важным фактором является переход предприятий с дистанционной формы работы на очную. При этом, уточнила глава Роспотребнадзора, не всегда соблюдаются санитарные требования.

"Крайне важно отметить и возвращение жителей наших регионов из туристических поездок из-за рубежа, и тестирование, и скрининговый мониторинг, который мы проводим для всех, кто возвращается из-за рубежа", - пояснила Попова.

Она сообщила, что количество таких людей растет, "переваливает за сотни тысяч и количество "находок" также растет". "Но, таким образом, мы ставим барьер на входе в нашу страну - это тоже крайне важно и здесь нужно уделить большое внимание для всех, кто возвращается, и для тех, кто собирается в такие поездки", - рассказала Попова.

Также, отметила Попова, в конце августа началась пересменка у многих вахтовиков. "Введенный нами обязательный скрининговый этап обследования всех, кто заступает на вахту, также дает нам определенное количество положительных "находок" у людей", - заметила глава Роспотребнадзора.

Она уточнила, что в Магаданской области вахтовики в структуре заболевших коронавирусом составляют 40%.