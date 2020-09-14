За сутки в Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Число умерших от коронавируса в Москве за сутки увеличилось с 4993 до 5006, скончались еще 13 человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в понедельник.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказал представитель штаба.

По последним данным, в Москве выявлено почти 272 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели свыше 230 тыс. человек.