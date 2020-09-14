Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:57Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 28 902 753+143 717

Ковид-центр в Кузбассе проверят после жалоб пациентов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новую мебель закупят для коронавирусного госпиталя в Новокузнецке после жалоб пациентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник; там также заявили, что медучреждение ждет проверка.

По данным пресс-службы, ранее в здании, где сейчас находится госпиталь для заболевших COVID-19, располагались отделения детской больницы. Мебель в них не была рассчитана на частую дезинфекцию, ее пришлось уничтожить, а новую закупить не успели.

"Мебель, которая имелась в палатах, не могла выдержать ежедневной дезинфекционной обработки агрессивными жидкостями. Потребовалась ее частичная утилизация или замена, которая проводится поэтапно. В связи с этим на короткие промежутки времени некоторые палаты могли оставаться без тумбочек и других предметов мебели. Администрация больницы приносит свои извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель Минздрава.

Пандемия коронавируса

Он отметил, что сейчас больница поэтапно закупает мебель, часть уже получена и будет вскоре установлена, вторая партия мебели поступит на следующей неделе.

Также министерство здравоохранения Кузбасса начало проверку медучреждений города, которая в том числе коснется и госпиталя для пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось, пациенты госпиталя в соцсетях рассказали, что из-за отсутствия мебели они вынуждены хранить вещи на полу и под кроватями, есть - на подоконниках и кроватях, в связи с отсутствием розеток телефоны они заряжают в коридорах отделений.

Также были жалобы на содержание в одной палате людей как с подтвержденным заражением, так и находящихся под наблюдением.

По данным оперштаба Кузбасса, на утро понедельника в регионе выявлено 7 809 случаев заражения коронавирусом, из них 115 - за последние сутки, медицинскую помощь получают 2 040 пациентов. Начиная с мая, скончались 70 человек, из них восемь - за минувшие выходные.

В то же время, по данным Росстата, с апреля по июль от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 99 пациентов (оперштаб сообщал о 22 умерших в тот же период).

Новокузнецк Кемеровская область Коронавирус

Новости

Генпрокуратура запросила у ФРГ объяснения лечащих врачей Навального

Навальный попал в больницу

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Лавров счел ситуацию с Навальным поводом для новых санкций против РФ

Лавров отменил свой визит в Берлин

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Отменен конкурс проектов реорганизации мавзолея

Лукашенко поблагодарил Путина за отношение к ситуации в Белоруссии

Пандемия коронавируса

Эпидемиологи предупредили о росте заболеваемости COVID-19 в ноябре

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального

Макрон подтвердил Путину выводы французских экспертов об отравлении Навального
Пандемия коронавируса

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве

Собянин снова сказал, что не планирует карантинных ограничений в Москве
Пандемия коронавируса

Иностранных студентов будут пускать в Россию по очереди

Навальный попал в больницу

Лаборатории и ОЗХО брали пробы у Навального самостоятельно

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');