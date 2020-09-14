Ковид-центр в Кузбассе проверят после жалоб пациентов

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Новую мебель закупят для коронавирусного госпиталя в Новокузнецке после жалоб пациентов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава в понедельник; там также заявили, что медучреждение ждет проверка.

По данным пресс-службы, ранее в здании, где сейчас находится госпиталь для заболевших COVID-19, располагались отделения детской больницы. Мебель в них не была рассчитана на частую дезинфекцию, ее пришлось уничтожить, а новую закупить не успели.

"Мебель, которая имелась в палатах, не могла выдержать ежедневной дезинфекционной обработки агрессивными жидкостями. Потребовалась ее частичная утилизация или замена, которая проводится поэтапно. В связи с этим на короткие промежутки времени некоторые палаты могли оставаться без тумбочек и других предметов мебели. Администрация больницы приносит свои извинения за доставленные неудобства", - сказал представитель Минздрава.

Он отметил, что сейчас больница поэтапно закупает мебель, часть уже получена и будет вскоре установлена, вторая партия мебели поступит на следующей неделе.

Также министерство здравоохранения Кузбасса начало проверку медучреждений города, которая в том числе коснется и госпиталя для пациентов с коронавирусом.

Как сообщалось, пациенты госпиталя в соцсетях рассказали, что из-за отсутствия мебели они вынуждены хранить вещи на полу и под кроватями, есть - на подоконниках и кроватях, в связи с отсутствием розеток телефоны они заряжают в коридорах отделений.

Также были жалобы на содержание в одной палате людей как с подтвержденным заражением, так и находящихся под наблюдением.

По данным оперштаба Кузбасса, на утро понедельника в регионе выявлено 7 809 случаев заражения коронавирусом, из них 115 - за последние сутки, медицинскую помощь получают 2 040 пациентов. Начиная с мая, скончались 70 человек, из них восемь - за минувшие выходные.

В то же время, по данным Росстата, с апреля по июль от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 99 пациентов (оперштаб сообщал о 22 умерших в тот же период).