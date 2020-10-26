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Губернатор Кузбасса получил положительный тест на COVID-19

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев получил положительный результат тест на заражение коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам сотрудника пресс-службы, Цивилев лечится дома, чувствует себя удовлетворительно и проводит совещания по видеоконференцсвязи.

21 октября губернатор сообщил в инстаграме, что его жена получила положительный тест на COVID-19, но заболели они оба и с одинаковыми симптомами. Супруги решили самоизолироваться дома.

Ранее коронавирус выявляли у других членов кузбасского правительства, в том числе у министра здравоохранения Михаила Малина, министра образования и науки Софьи Балакиревой, заместителей губернатора Ольги Турбаба и Игоря Малахова. Кроме того, коронавирусом переболел мэр кузбасского города Белово Алексей Курносов. Замгубернатора по вопросам соцразвития Алексей Цигельник уходил на карантин после контакта с зараженным.

По последним данным оперштаба Кузбасса, в регионе выявлено 13 827 случаев заражения коронавирусом, из них 175 - за последние сутки. Начиная с мая скончался 201 человек, из них четверо - за последние сутки, смертельные случаи ежедневно фиксируются в регионе с начала сентября.

По данным Росстата, который в отличие от оперштаба учитывает данные посмертных исследований, с апреля по август от COVID-19 и вызванных им осложнений в Кузбассе умерли 158 пациентов, в то время как региональные власти сообщали о 48 умерших в тот же период.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 26 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Кемеровская область Сергей Цивилев коронавирус Кузбасс

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