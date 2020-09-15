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NYT узнала о планах Навального вернуться в РФ после выздоровления

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер Алексей Навальный обещает вернуться в Россию, как только поправится, сообщает The New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленный представителя органов безопасности ФРГ.

"Он (Навальный - ИФ) не планирует эмигрировать в Германию. Он хочет вернуться домой, в Россию, и продолжить свою миссию", - сказал источник издания.

По его словам Навальный полностью осознает свое состояние, что произошло и где он находится.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

В свою очередь в МИД РФ заявляли, что отсутствие данных по Навальному от властей Германии не позволяет российским правоохранительным органам задействовать процессуальные механизмы по установлению обстоятельств происшедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

Германия Алексей Навальный

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