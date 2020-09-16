Дума приняла закон, который упрощает выдачу Белоруссии госкредита

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении поправки в Бюджетный кодекс (БК), которые позволяют правительству РФ в текущем году выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу, также кредиты могут быть выданы сверх утвержденного на текущий год лимита.

Поправки были внесены в начале недели правительством и депутатами.

Согласно принятому закону, кабинет министров вправе принимать решения о предоставлении в 2020 году государственных кредитов, не предусмотренных программой предоставления государственных финансовых и государственных экспортных кредитов, как за счет ассигнований, установленных в указанной программе, так и за счет уменьшения остатков средств федерального бюджета, образовавшихся на 1 января 2020 года. В депутатских поправках уточняется, что в 2020 году изменения в сводную бюджетную роспись федерального бюджета по вопросам государственных кредитов принимаются на основании решений правительства, то есть без внесения поправок в бюджет и его рассмотрения на пленарном заседании Госдумы. "Она (поправка - ИФ) связана с необходимостью дать правительству возможности, связанные с предоставлением кредитов, в случае если лимит будет исчерпан", - пояснил ранее глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд.

Программа предоставления Россией государственных кредитов вносится вместе с проектом бюджета на трехлетку. В программе указывается название иностранного государства - получателя государственного финансового кредита или государственного экспортного кредита, цели предоставления кредита, основные финансовые условия (период использования, процентная ставка). Программа утверждается на пленарном заседании Госдумы при рассмотрении закона о федеральном бюджете. В проектировках бюджета на 2020-2022 годы данная программа шла под грифом "секретно".