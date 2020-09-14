Тихановская сочла незаконными возможные договоренности Путина и Лукашенко

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выразила сожаление в связи с предстоящей встречей в Сочи президента республики Александра Лукашенко и главой российского государства Владимира Путина.

"Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи - это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом", - говорится в заявлении Тихановской в ее телеграм-канале.

В понедельник, 14 сентября, Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Его самолет уже совершил посадку в аэропорту Сочи. Там состоится встреча Лукашенко с Путиным. Переговоры пройдут в формате "один на один".

Ранее сообщалось, что подписание каких-либо документов и проведение итоговой пресс-конференции не запланировано.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Оппозиция не признала оглашенных властями итогов выборов, считает их сфальсифицированными.