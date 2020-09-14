Неизвестные застрелили жителя Ингушетии на выходе из магазина

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Ингушетии разыскивают неизвестных, открывших стрельбу из боевого оружия по 50-летнему местному жителю, сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным данным, в Назрани неизвестные стали стрелять в мужчину, который выходил из магазина. От полученных ранений он умер, сказал собеседник агентства.

По его данным, стрельба велась из машины "ВАЗ 21114" белого цвета. Преступники скрылись с места происшествия.

При этом источник предположил, что убийство может быть связано со смертью двух мужчин, тела которых в начале сентября обнаружили в автомобиле Toyota Land Cruiser. Умершими являются 50-летний житель Назрани, бывший сотрудник госнаркоконтроля и 55-летний житель сельского поселения Барсуки.

"По имеющейся предварительной информации, после загадочной смерти двух мужчин из машины исчезла крупная сумма денег. Момент хищения запечатлен на видеорегистраторе, известно, что родственники подозревали их 50-летнего знакомого, который был расстрелян сегодня", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняет оперативно-следственная группа.