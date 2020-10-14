Автомобиль взорвался на окраине ингушской Назрани

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Автомобиль взорвался в одном из округов в Назрани (Ингушетия), информации о пострадавших пока нет, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Инцидент произошел в среду в Гамурзиевском округе Назрани в районе "Варшавки ", не доезжая до мусоросвалки. По неизвестной пока причине взорвалась автомашина ВАЗ-2106 без госномеров ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место ЧП выехали сотрудники полиции. Предположительно, произошел взрыв газового баллона в автомобиле.

На текущий момент информации о погибших и пострадавших нет. Обстоятельства ЧП уточняются. На месте работают силовики и экстренные службы.