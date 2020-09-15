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Газопровод из РФ в Китай "Сила Сибири" остановят на неделю

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Газопровод из России в Китай "Сила Сибири" во вторник остановится для планового обслуживания на неделю - до 22 сентября.

Продолжительность профилактических работ составит 168 часов (7 суток).

Даты проведения работ согласованы "Газпромом" и китайской CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Весной этого года на профилактику было отведено вдвое больше времени - две недели - с 16 по 31 марта.

Поставки российского газа в Китай с Чаяндинского месторождения в Якутии по газопроводу "Сила Сибири" начались в конце 2019 года. В 2019 году было экспортировано в КНР 328 млн куб. м российского газа, за 8 месяцев 2020 года - 2,3 млрд. Первые пять лет отводятся на наращивание поставок до 38 млрд куб. м в год. Контрактом предусмотрены поставки в 2020 году в объеме 5 млрд куб. м.

Сила Сибири Газпром Китай CNPC

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