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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

"Сила Сибири" остановится на профилактику во второй половине марта

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Запущенный в декабре прошлого года экспортный газопровод в Китай "Сила Сибири", как и любой другой газопровод, нуждается в остановках для технического обслуживания.

В Управлении информации ПАО "Газпром" журналистам сообщили, что "стороны договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".

"Газпром" и CNPC завершают согласование точных дат проведения планово-профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной 2020 года. Сейчас речь идет о второй половине марта", - отметили в "Газпроме".

"Сила Сибири" заработала 2 декабря 2019 года. В 2019 году по ней было поставлено 328 млн кубометров газа - примерно по 11 млн кубометров в сутки. Исходя из величины контрактного объема на 2020 год (5 млрд кубометров) и уровня take-or-pay (бери или плати) в контракте 85%, в этом году поставки могут колебаться на уровне 11-14 млн кубометров в сутки.

Сила Сибири Газпром

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