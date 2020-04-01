Газопровод в Китай "Сила Сибири" заработал после профилактики

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Экспортный магистральный газопровод "Сила Сибири" из России в Китай возобновил работу после двухнедельного профилактического обслуживания, сообщили журналистам в управлении информации "Газпрома".

"31 марта на газопроводе "Сила Сибири" завершились плановые профилактические работы. Поставки газа китайским потребителям возобновлены и идут в штатном режиме. Профилактика оборудования и систем газопровода "Сила Сибири" проводилась с 16 марта", - отчитались в компании.

Ранее в марте в Управлении информации "Газпрома" журналистам сообщали, что Китай и Россия "договорились осуществлять плановую профилактику оборудования и систем газопровода два раза в год: весной и осенью".

"Сила Сибири" заработала 2 декабря 2019 года. В 2019 году по ней было поставлено 328 млн кубометров газа - примерно по 11 млн кубометров в сутки. Исходя из величины контрактного объема на 2020 год (5 млрд кубометров) и уровня take-or-pay (бери или плати) в контракте 85%, в этом году поставки могут колебаться на уровне 11-14 млн кубометров в сутки.