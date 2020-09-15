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Депутаты Госдумы примут участие в исследованиях вакцины Sputnik V

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что некоторые парламентарии участвуют в качестве добровольцев в III фазе исследований COVID-вакцины Sputnik V.

"Есть депутаты, которые вошли в группу добровольцев. Вы знаете, что есть в рамках эксперимента такая группа, в нее входят несколько тысяч. Часть депутатов записались в число добровольцев и будут проходить вакцинирование. Со своей стороны, планирую в будущем также пройти вакцинирование", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Вместе с тем, спикер нижней палаты парламента призвал сначала провести иммунизацию групп риска, а затем вакцинировать парламентариев.

"Давайте мы сделаем все для того, чтобы были защищены в первую очередь те, кто в этом нуждается и по возрасту, и по заболеваниям, и подпадает в группу риска по другим критериям. А потом уже подумаем о себе", - отметил Володин.

В начале сентября стало известно, что прививку от COVID вакциной Sputnik V сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов заявлял в СМИ, что не планирует прививаться из-за того, что в принципе плохо переносит вакцинации. Глава КПРФ Геннадий Зюганов намерен рассмотреть вопрос о COVID-вакцине, проконсультировавшись с врачом.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Вячеслав Володин Госдума Sputnik V Коронавирус

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