Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
на 14.09В России 1 068 320+5 509В мире 29 190 588+287 835

Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация избранного президента Татарстана Рустама Минниханова состоится 18 сентября, сообщается на сайте Госсовета республики.

Церемония пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани.

На очередных выборах президента Татарстана 13 сентября Минниханов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 83,28% голосов избирателей при явке 78,78%.

В РоссииМинниханов набирает почти 85% на выборах президента ТатарстанаЧитать подробнее

Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР, окончил Казанский сельскохозяйственный институт и Заочный институт советской торговли.

С 1985 по 1993 годы Минниханов работал председателем правления Арского райпо, председателем Арского райисполкома, первым замглавы администрации Арского района. В 1993-1996 годах - глава администрации Высокогорского района.

В 1996-1998 годах был министром финансов Татарстана, а в 1998 году возглавил правительство республики. В феврале 2010 года депутаты парламента Татарстана единогласно наделили его полномочиями президента республики, в марте того же года Минниханов вступил в должность. В марте 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил Минниханова временно исполняющим обязанности президента Татарстана в связи с истечением срока его полномочий. В сентябре 2015 года Минниханов победил на выборах, набрав 94,4% голосов.

В РоссииМинниханов попросил у Путина финансовой помощи для республикиЧитать подробнее

Минниханов женат, воспитывает сына. Увлекается автоспортом, заслуженный мастер спорта.

Татарстан - единственный регион в РФ, где сохранилась должность президента. Глава республики избирается на пять лет.

Татарстан Рустам Минниханов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Россия открыла границу с Южной Осетией

Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж

Пандемия коронавируса

В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

В ряде регионов РФ половина жителей имеет иммунитет против COVID-19

Введение почасовой минимальной зарплаты обсудят в России

В РАН заявили о возможности вакцинации против коронавируса и гриппа с перерывом

Шесть человек погибли в автоаварии в Удмуртии

Неизвестные застрелили жителя Ингушетии на выходе из магазина

Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков

Путин ввел обоснование и экспертное заключение в правила определения единственных поставщиков

Что произошло за день: понедельник, 14 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');