Минниханов вступит в должность президента Татарстана 18 сентября

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Инаугурация избранного президента Татарстана Рустама Минниханова состоится 18 сентября, сообщается на сайте Госсовета республики.

Церемония пройдет в Государственном Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани.

На очередных выборах президента Татарстана 13 сентября Минниханов, выдвинутый "Единой Россией", набрал 83,28% голосов избирателей при явке 78,78%.

Минниханов родился 1 марта 1957 года в селе Новый Арыш Рыбно-Слободского района Татарской АССР, окончил Казанский сельскохозяйственный институт и Заочный институт советской торговли.

С 1985 по 1993 годы Минниханов работал председателем правления Арского райпо, председателем Арского райисполкома, первым замглавы администрации Арского района. В 1993-1996 годах - глава администрации Высокогорского района.

В 1996-1998 годах был министром финансов Татарстана, а в 1998 году возглавил правительство республики. В феврале 2010 года депутаты парламента Татарстана единогласно наделили его полномочиями президента республики, в марте того же года Минниханов вступил в должность. В марте 2015 года президент РФ Владимир Путин назначил Минниханова временно исполняющим обязанности президента Татарстана в связи с истечением срока его полномочий. В сентябре 2015 года Минниханов победил на выборах, набрав 94,4% голосов.

Минниханов женат, воспитывает сына. Увлекается автоспортом, заслуженный мастер спорта.

Татарстан - единственный регион в РФ, где сохранилась должность президента. Глава республики избирается на пять лет.