Минниханов попросил у Путина финансовой помощи для республики

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе видеоконференции с главой государства Владимиром Путиным в пятницу попросил финансовой помощи из федерального бюджета.

"Ухудшение экономической ситуации в текущем году отрицательно повлияло на поступление доходов в бюджет республики. На 1 июля имеем отставание от прошлого года на 31,6 млрд рублей", - сказал Минниханов.

Глава Татарстана отметил, что в мае республика получила первый транш финансовой помощи, однако во втором транше ей, как региону-донору, было отказано.

"Татарстан не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем. Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем", - ответил на это глава страны.

Проблема сточных вод

Путин в ходе видеоконференции обратил внимание Минниханова на необходимость решения проблемы сброса плохо очищенных вод в регионе.

"80 процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных. Это большая работа, я понимаю, она требует значительных инвестиций. Но я прошу обратить ваше внимание на это", - сказал президент РФ. Он попросил проработать этот вопрос с федеральными органами власти.

"Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - сказал Путин.

В свою очередь Минниханов отметил, что для решения проблем очистного хозяйства были созданы специальные республиканские структуры. "Ведь не секрет, что были переданы в концессию, там взяли, ничего не сделали. Сейчас все эту работу приводим в порядок: большие очистные, малые очистные", - сказал руководитель Татарстана.

Он отметил, что для такой промышленной республики, как Татарстан, решение этой проблемы очень важно. "Я принимаю это замечание, и в этом направлении будем усиленно работать", - сказал Минниханов.