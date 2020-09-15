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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:13Заразились
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Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что возможность широкой вакцинации населения России от коронавируса появится через несколько месяцев.

"Три компании ведут наработку вакцины, первые серии препаратов вышли. Большие объемы планируем, что начнут поставлять в конце ноября - декабре, они позволят выходить не только на группы риска, но и более широко вакцинировать", - сказал Мурашко журналистам во вторник.

Он отметил, что это будет идти параллельно с клиническими исследованиями и вакцинацией групп риска.

В настоящее время по вакцинации групп риска в регионах идет "отработка логистической цепи, обучение персонала работе с вакциной, промышленная наработка больших доз вакцины", заявил министр. Промышленной разработкой занимаются "три крупных производителя".

Вакцинация групп риска рассчитана "на медработников, педагогов (...), и тех, кто имеет максимальную активность контактов с населением", сказал Мурашко.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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