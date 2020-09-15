Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих коронавирусом будет продолжаться, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

"До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна (COVID-19 - ИФ)", - сказал Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Он отметил, что "если 5-6 млн (доз вакцины в месяц - ИФ) будем выпускать, то за 10-12 месяцев сможем проиммунизировать достаточное количество человек".

Ранее Гинцбург говорил о том, что такого уровня выпускаемых вакцин возможно будет достичь к концу года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил, что более массовая вакцинация населения РФ (а не только групп риска и записавшихся для проведения пострегистрационных исследований вакцины) планируется после наработки достаточного количества доз препарата в конце ноября - декабре.