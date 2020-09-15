Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:15Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Академик РАН предсказал новые волны COVID-19 до массовой вакцинации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что увеличение количества заболевающих коронавирусом будет продолжаться, пока не будет достигнут достаточный уровень коллективного иммунитета.

"До тех пор, пока не будем провакцинированы на хорошем популяционном уровне, будут, к сожалению, и вторая, и третья, и 10-я волна (COVID-19 - ИФ)", - сказал Гинцбург в эфире программы "Док-ток" на Первом канале во вторник.

Он отметил, что "если 5-6 млн (доз вакцины в месяц - ИФ) будем выпускать, то за 10-12 месяцев сможем проиммунизировать достаточное количество человек".

Ранее Гинцбург говорил о том, что такого уровня выпускаемых вакцин возможно будет достичь к концу года.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во вторник заявил, что более массовая вакцинация населения РФ (а не только групп риска и записавшихся для проведения пострегистрационных исследований вакцины) планируется после наработки достаточного количества доз препарата в конце ноября - декабре.

Хроника 09 января – 15 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи Александр Гинцбург Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пожар в торговом центре в Кемерове

Завершено расследование дела совладельца "Зимней вишни"

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия

"Роскосмос" реализует проект "Венера-Д" без международного участия
ДТП с участием Михаила Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова

Минюст начал дисциплинарное производство против юристов по делу Ефремова
Дело журналиста Ивана Сафронова

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сафронова

Пандемия коронавируса

Минобрнауки сообщило об отсутствии вспышек COVID-19 в вузах РФ

Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Экономический кризис

С российского рынка к марту уйдет до четверти турагентств

Goldman Sachs формально стал крупнейшим акционером "Детского мира"

"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');