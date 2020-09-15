"Совкомфлот" планирует привлечь от $500 млн в рамках IPO в Москве

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Совкомфлот" объявило о намерении провести IPO на "Московской бирже". В размещении будут участвовать только акции нового выпуска: государство, единственный акционер компании, не продает свой пакет. Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн.

Государство в результате сохранит статус мажоритарного акционера.

Совместными глобальными координаторами и букраннерами предложения выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets, Sberbank CIB, J.P.Morgan и BofA Securities.

Привлеченные в результате размещения деньги "Совкомфлот" хочет направить на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые проекты и уменьшение долговой нагрузки.

Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA "Совкомфлота" на 30 июня 2020 г. равнялось 2,7х.

Условия сделки предусматривают полугодовой lock up период после размещения.

Совет директоров компании решил пойти на IPO на основании директив правительства, отмечает "Совкомфлот".

В пресс-релизе "Совкомфлот" также привел ожидаемый объем дивидендов за 2020 г. - $225 млн. Компания намерена направлять на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

План приватизации на трехлетний период, который правительство утвердило в минувшем декабре, предусматривает возможность сокращения доли государства в "Совкомфлоте" до 75% + 1 акция.

Сделка в различных сценариях прорабатывалась много лет, базовым традиционно считался вариант, когда часть средств от продажи акций инвесторам получит государство, а часть - сама компания. Про возможность IPO "Совкомфлота" чиновники периодически упоминали, однако периодически обсуждались и прямые сделки с потенциальными отраслевыми инвесторами.

Судя по словам замминистра финансов Алексея Моисеева, еще в начале этого года, до пандемии, ближе к реализации был вариант со стратегическим инвестором. "Я в феврале был на 100% уверен и проводил совещания по два раза в неделю по приватизации "Совкомфлота", наконец. Мы реально были абсолютно убеждены, что мы марте выходим на продажу 25% минус 1 акция "Совкомфлота". Но сами понимаете, что мы не продали "Совкомфлот" в такой ситуации (глобального экономического кризиса в связи с ограничениями из-за COVID-19. - ИФ.)", говорил замминистра 30 апреля в Госдуме.

Флот компании состоит из 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн.